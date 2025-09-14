پخش زنده
پویش ملی «تأمین نوشتافزار» ویژه دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی اردبیل، با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار و فراهمسازی زمینه تحصیل برابر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهره رزاق پور، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: پویش ملی «تأمین نوشتافزار» ویژه دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی اردبیل با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار و فراهمسازی زمینه تحصیل برابر آغاز به کار کرد.
وی افزود: در این طرح ملی، بستههای نوشتافزار و ملزومات تحصیلی با همکاری خیرین، نهادهای مردمی و مشارکت فعال کارکنان سازمان تهیه و میان دانشآموزان توزیع میشود. این اقدام به منظور کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادههای تحت پوشش و ارتقای عدالت آموزشی صورت میگیرد.
مدیرکل بهزیستی استان رادبیل افزود: تلاش خواهد شد هیچیک از دانشآموزان تحت پوشش بدون نوشتافزار روانه کلاس درس نشود و تمامی ظرفیتهای مردمی و حمایتی در این زمینه به کار گرفته شود.
لازم به ذکر است: روشهای کمکهای مردمی: *۶۶۵۵*۹۸۹۰۰# - mosharekat.behzisti.ir شماره کارت :۶۳۶۷۹۵۷۰۹۴۶۰۴۱۶۷ شماره حساب :۴۱۷۵۰۳۴۵۴۱۸۷۱۹۱۹ است.