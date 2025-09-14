پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاح مرکز امامت (الامامة الکبری العالمی للدراسات العقائدیة) در شهر نجف اشرف، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز امامت زیر نظر آیتالله میلانی با نام «مرکز الامامة الکبری العالمی للدراسات العقائدیة» در شهر نجف اشرف در مراسمی افتتاح شد.
این مراسم با سخنرانی آیت الله سیدعلی میلانی و قرائت قرآن استاد کریم منصوری از قاریان ایرانی در ساختمان امامت، برگزار شد.
جمعی از علمای ایران و عراق، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید و استادان حوزه علمیه نجف اشرف در این مراسم، حضور داشتند.