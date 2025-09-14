مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد مرکز امامت در شهر نجف اشرف افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز امامت زیر نظر آیت‌الله میلانی با نام «مرکز الامامة الکبری العالمی للدراسات العقائدیة» در شهر نجف اشرف در مراسمی افتتاح شد.

این مراسم با سخنرانی آیت الله سیدعلی میلانی و قرائت قرآن استاد کریم منصوری از قاریان ایرانی در ساختمان امامت، برگزار شد.

جمعی از علمای ایران و عراق، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید و استادان حوزه علمیه نجف اشرف در این مراسم، حضور داشتند.