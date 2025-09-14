قاچاقچی ماینر در اردکان نقره داغ شد
قانون تعزیرات حکومتی قاچاقچی ماینر را به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
منصور انصاری گفت: پرونده نگهداری هشت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال معادل ارزش کالا جزای نقدی محکوم کرد.
انصاری گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان اردکان، ماینرها به ظن قاچاق کشف و گزارش آن برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.