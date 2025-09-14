به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما فالح فیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق، در بغداد با سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد حشدالشعبی، سپهبد تحسین عبد مطر دبیرکل حشدالشعبی و جمعی از فرماندهان این سازمان حضور داشتند.

در این ملاقات، دو طرف راهکارهای تقویت همکاری‌های امنیتی میان ایران و عراق و سازوکارهای ارتقای هماهنگی مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی را مورد بررسی قرار دادند.

فالح فیاض در این دیدار بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های اطلاعاتی و تبادل داده‌ها میان دو کشور تأکید کرد و گفت این امر می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت مرزهای مشترک و تضمین ثبات آن در برابر تهدیدات احتمالی تروریستی ایفا کند.