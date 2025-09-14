استاندار آذربایجانغربی:
تکمیل زنجیرههای تولید نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی دارد
استاندار آذربایجانغربی گفت: تکمیل زنجیره تولید خودروهای سنگین و تریلیسازی، بهعنوان یکی از مزیتهای راهبردی استان، میتواند نقش محوری در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی منطقه ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث واحد تولید انواع تریلی در ارومیه، با اشاره به جایگاه ویژه استان در صنایع ماشینآلات سنگین، افزود: زنجیرههای صنعتی باید بهصورت شفاف تعریف شوند تا مشخص شود چه ظرفیتهایی در استان وجود دارد و چه بخشهایی هنوز ایجاد نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه امروز حوزه ماشینآلات سنگین و تریلیسازی در آذربایجانغربی دارای موقعیت برجستهای بوده و این زنجیره باید بهطور کامل تکمیل شود، خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم یکی از مزیتهای اصلی و زنجیرههای ارزش استان میتواند حوزه خودرو باشد و هماکنون در بخش خودروهای سنگین و تریلی جایگاه خوبی داریم و هر واحد تولیدی یا سرمایهگذاری جدید در این زمینه جزو اولویتهای ماست تا موجب تکمیل این زنجیره شود.
استاندار بر ضرورت توسعه صنایع موجود و جذب سرمایهگذاری جدید نیز تأکید کرده و افزود: واحدهای فعال باید توسعه یابند و برای بخشهایی که هنوز شکل نگرفتهاند، سرمایهگذاری تازه صورت گیرد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه زمینه و بستر تکمیل زنجیرههای صنعتی در استان فراهم است، اضافه کرد: ما موظفیم این زنجیرهها را کامل کنیم و تمامی فعالیتهای مرتبط را در قالب خوشههای صنعتی شناسایی کرده و حلقههای مفقوده را برطرف سازیم.
وی در ادامه توسعه صنایع خودرو و تریلیسازی را دارای آثار مثبت گسترده بر شاخصهای کلان اقتصادی دانسته و افزود: با تکمیل زنجیرههای ارزش، محور اصلی رشد اقتصادی آذربایجانغربی شکل میگیرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین تصریح کرد: تبدیل پتانسیلهای موجود به فرصتهای واقعی، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد برای مردم خواهد شد و بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی را کاهش میدهد.
رحمانی در پایان با قدردانی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی استان، افزود: امروز شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی و توسعه واحدهای تولیدی موجود هستیم و این امر نشان میدهد که بستر سرمایهگذاری در آذربایجانغربی فراهم بوده و از این ظرفیت برای تحقق جهش اقتصادی بهرهبرداری خواهیم کرد.