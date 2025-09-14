کارشناس هواشناسی: موج جدید بارندگیها از بعد از ظهر امروز از سمت غرب استان شروع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرجی کارشناس هوشناسی با بیان اینکه در روزهای پایانی تابستان بیشترین بارش از بورخانی سوادکوه با بیش از ۱۰۰ میلی متر گزارش شد گفت:همچننی در شبانه رئز گذشته بازیار خیل میاندرود بیش از ۸۰ میلی متر، گلیا بابل بیش از ۴۵ میلی متر بارندگی داشتیم همچنین در تاکام ساری با بیش از ۵۰ میلی متر و گلوگاه با ۱۵ میلی متر بارندگی گزارش شد.
وی افزود: در روز یکشنبه آسمان صاف تا نیمه ابری را در اکثر نقاط استان شاهدیم و این شرایط نیز موقتی است و پس از وقفه کوتاه موج جدید بارندگی از بعد از ظهر از سمت غرب استان شروع میشود.
این کارشناس تصریح کرد: برای امشب بارشهای خوبی خواهیم داشت که میتواند منجر به آبگرفتگی معابر و بالاآمدن سطح آب رودحانهها شود.
وی با تاکید بر صدور هشدار نارنجی هاشناسی از مسافران خواست از اسکان در حاشیه رودها خودداری کنند.
فرجی ادامه داد: بارندگی تا اواسط دوشنبه ادامه مییابد و از بعد از ظهر دوشنبه تا بعد از ظهر چهارشنبه جو استان نسبتا پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری خواهیم داشت. این بازه زمانی برای برداشت باقیمانده شالی در شالیزارهای استان زمان مناسبی است.
وی همچنین افزود: موج بارشی ضعیف دیگری در گذر چهارشنبه شب تا صبح پنج شنبه وارد استان خواهد شد. دریا نیز مواج است و تاکید میشود برای فعالیتهای دریایی، شنا و گردشگری مناسب نیست.