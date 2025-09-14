با تامین مسائل امنیتی در مناطق کویری، می‌توان استعداد‌های اقتصادی در این پهنه‌های طبیعی را شکوفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید مدیران امنیتی ۱۰ استان کشور از مناطق کویری خراسان رضوی به منظور بررسی موضوع امنیت و توسعه پایدار کویر، افزود: ۸۰ درصد مسایل کویر مربوط به حوزه‌های اقتصادی و گردشگری و ۲۰ درصد موضوعات امنیتی است که با تامین مسایل امنیتی می‌توان استعداد‌های اقتصادی این مناطق را شکوفا کرد.

امیرالله شمقدری گفت: برنامه‌های راهبردی برای توسعه کویر در دست اجرا است که کویرنوردی، گردشگری کویر، بازدید از حیات وحش و سافاری به عنوان ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه رونق اقتصاد مردم کویرنشین، اولویت توسعه استان‌های کویری است، افزود: کویرنشینان بهترین تامین کنندگان امنیت در این پهنه‌ها محسوب می‌شوند و بر این اساس، مردمی سازی امنیت در این مناطق مورد توجه استانداری‌ها قرار دارد.

بررسی مسایل استان‌های کویری، در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور در با حضور مدیران امنیتی سه استان‌ خراسان، سمنان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران و قم به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در مشهد برگزار شد.

همچنین تعدادی از حاضران در این نشست تخصصی، از کویر‌های بردسکن، سبزوار، داورزن و مرز کویری خراسان رضوی با خراسان جنوبی و سمنان، بازدید کردند.

نشست نهایی استانداران و مدیران امنیتی ۱۰ استان کویری هم امروز ۲۳ شهریور ماه، با حضور قائم مقام وزیر کشور در مشهد برگزار می‌شود که در این نشست، برخی اساتید دانشگاه، دیدگاه‌های علمی و تخصصی خود را در خصوص توسعه مناطق کویری ارائه خواهند کرد.