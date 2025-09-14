به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس دیشب در دیدار با علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور در مشهد گفت: این میزان افزایش صادرات نشان می‌دهد که اگر به ظرفیت‌های استان توجه شود، خراسان رضوی می‌تواند به قطب اقتصادی شرق کشور تبدیل شود.

بیگی با بیان اینکه خراسان رضوی با ۸ درصد جمعیت کشور تنها ۵ درصد اعتبارات ملی را دریافت می‌کند، افزود : سهم اعتبارات استان با توجه به جمعیت و ظرفیت‌های آن ناعادلانه است.

وی با اشاره به موقعیت مرزی استان افزود: استان خراسان رضوی با ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های ترکمنستان و افغانستان، ده درصد از مرز‌های کشور را در اختیار دارد و فقط چهار گذرگاه مرزی موجود در این استان برای توسعه تجارت کافی نیست.

مجید بیکی، خواستار تخصیص عادلانه اعتبارات و توجه بیشتر به ظرفیت‌های مرزی استان شد و تاکید کرد : درآمد سرانه مردم خراسان رضوی ۳۵ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است که این مسئله باعث کندی رشد اقتصادی استان شده و نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه سیاست‌گذار می‌تواند با تقویت نقش استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان نمایندگان عالی دولت، به توسعه متوازن و پایدار کمک کند.

فرماندار سرخس همچنین بر لزوم توجه به کریدور شرقی کشور تأکید کرد و هشدار داد: اگر امروز به تقویت کریدور شرقی توجه نکنیم، کشور‌های همسایه از این فرصت استفاده خواهند کرد و ما ضرر خواهیم کرد.