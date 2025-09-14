رئیس شبکه دامپزشکی میاندوآب از کشف و معدوم‌سازی ۲۰۰ کیلوگرم گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

کشف و معدوم‌سازی۲۰۰ کیلوگرم گوشت در میاندوآب

کشف و معدوم‌سازی۲۰۰ کیلوگرم گوشت در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مهدی فتاحی اظهار کرد: نظارت بر بهداشت عمومی و فرآورده‌های خام دامی یکی از حوزه‌های کاری شبکه دامپزشکی است که در این راستا واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رئیس شبکه دامپزشکی میاندوآب با بیان اینکه اکیپ‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی در این شهرستان فعال است، گفت: با رصد واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان، ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از کشتار غیرمجاز در یک خانه باغ کشف شد.

وی افزود: مقدار ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز کشف شده، بعد از انجام اقدامات لازم، معدوم‌سازی شد.

فتاحی تصریح کرد: در راستای صیانت از امنیت غذایی شهروندان به‌ویژه در حوزه گوشت قرمز با حمایت دادستان شهرستان با متخلفین و افرادی که اقدام به کشتار غیر مجاز و خارج از چرخه کشتارگاه می‌کنند، برخورد قانونی انجام می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی میاندوآب اظهار کرد: شبکه دامپزشکی شهرستان میاندوآب هیچگونه مسامحه با افرادی که سلامت مردم را تهدید و به خطر می‌اندازند، نخواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه نیز اقدامات لازم در راستای اعلام جرم علیه متخلفین توسط اداره دامپزشکی انجام شده و محل انجام تخلف با اخذ دستور از مقام محترم قضایی مهر و موم شده است.

فتاحی تصریح کرد: از مردم خواهشمندیم گوشت موردنیاز خود را تنها از مراکز مجاز تهیه کرده و از خرید گوشت از دست‌فروشان و از کنار جاده‌ها خودداری کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی میاندوآب با بیان اینکه اکیپ‌های نظارتی شبکه دامپزشکی در سطح شهرستان فعال هستند، گفت: در صورت مشاهده هر گونه گوشت مشکوک در سطح مراکز عرضه و طبخ، توسط بازرسین شبکه دامپزشکی اقدام لازم جهت توقیف و ضبط و نمونه‌برداری جهت تشخیص نوع گوشت صورت می‌پذیرد.

فتاحی تصریح کرد: از شهروندان عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک آن را به شبکه دامپزشکی و یا با شماره تماس‌های ۴۵۲۲۸۲۶۰ و ۴۵۲۲۴۵۲۲ تماس حاصل نموده و در جریان بگذارند.