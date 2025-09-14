هفته چهارم فوتبال لیگ برتر انگلیس با توقف چلسی و پیروزی آرسنال آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار‌ها تیم آرسنال در خانه با ۳ گل ناتینگام فارست را شکست داد. برای توپچی‌ها مارتین زوبیمندی در دقایق ۳۲ و ۷۹ و ویکتور گوکرش ۴۶ گلزنی کردند. در دیگر دیدار مهم تیم چلسی در خانه برنفتورد ۲ – ۲ متوقف شد. برای چلسی کول پالمر در دقیقه ۶۱ و موزس کایسدو ۸۵ برای آبی‌های لندن گل زدند.

در سایر دیدار‌ها فولام با یک گل از سد لیدزیونایتد گذشت، مصاف اورتون با آستون ویلا و کریستال پالاس با ساندرلند بدون گل مساوی شد، بورنموث ۲ – ۱ از سد برایتون گذشت، نیوکاسل با یک گل وولورهمپتون را شکست داد و تاتنهام با ۳ گل در خانه وستهام به برتری رسید.

در ادامه این هفته امروز لیورپول مهمان برنلی است و منچسترسیتی و منچستریونایتد برگزار کننده داربی شهر منچستر خواهند بود.

در جدول تیم‌های ۹ امتیازی آرسنال، تاتنهام و لیورپول اول تا سوم هستند.