سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند از دعوت علی‌اکبر احمدوند و محمدرضا گلپایگانی، دو فوتبالیست ناشنوای نهاوندی، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محرم روزبه اظهار داشت: پنجمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان به منظور حضور در بیست‌وپنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو – ژاپن، از ۲۰ تا ۳۰ شهریورماه سال جاری به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود.

او افزود: حضور دو ورزشکار نهاوندی در این اردو، افتخاری برای ورزش شهرستان است و امیدواریم این دو فوتبالیست شایسته بتوانند در ترکیب نهایی تیم ملی نیز حضور یابند.