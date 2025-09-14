پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: پس از حدود ۹ ساعت جستوجو، این کودک در سلامت کامل در ارتفاعات اطراف روستا پیدا و به خانوادهاش تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ به گفته محبان دیروز ۲۲ شهریورماه، گزارش مفقودی کودک چهار سالهای در روستای شیرویه اسفراین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
بلافاصله پنج تیم امدادی شامل تیمهای کوهستان، آنست (سگهای تجسس) و پهپاد به محل اعزام شدند، که پس از حدود ۹ ساعت جستوجو، این کودک در سلامت کامل در ارتفاعات اطراف روستا پیدا و به خانوادهاش تحویل داده شد.