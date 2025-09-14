عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برقی کردن خودروها، استفاده از سوخت ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی روش‌هایی هستند که افزون بر آورده اقتصادی برای کشور به امنیت انرژی کمک می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، مالک شریعتی‌نیاسر، تنوع‌بخشی به سبد سوخت مصرفی در خودرو‌های سبک را یکی از راه‌ها برای تأمین امنیت انرژی و تعدیل مصرف سوخت در خودرو‌ها دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و به تصویب نیز رسیده، ایجاد تنوع در سبد سوختی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل کشور است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون اتکای اصلی سوخت در کشور به بنزین و گازوئیل است و از روش‌های دیگر کمتر استفاده می‌کنیم، افزود: برقی کردن خودرو‌ها و استفاده از سوخت‌های جایگزین همچون ال‌پی‌جی که در کشور ما تولید آن مازاد است راهی مؤثر برای تنوع سبد سوخت مصرفی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه حرکت به سمت برقی کردن خودروها، استفاده از سوخت ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی روش‌های مختلفی هستند که در مقابل اتکا به سوخت بنزین وجود دارند و افزون بر اینکه آورده اقتصادی برای کشور دارند به حوزه پدافند غیرعامل نیز کمک می‌کنند، تصریح کرد: خوشبختانه وزارت نفت پای کار است و از بحث برقی کردن خودرو‌ها حمایت می‌کند. این روش‌ها به هر حال شروع مسیر درستی است و امیدواریم متنوع ساختن سبد سوخت مصرفی برای حمل‌ونقل در کشور بتواند بخشی از مشکلات ناترازی را برطرف کند.