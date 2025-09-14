پخش زنده
در رویداد «هفتههای ایرانی» رسانه ملی با محوریت و معرفی استان اصفهان شبکه قرآن ومعارف سیما با پخش برنامهها و مستندهای مختلف همراه با این پویش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «شبهای پرستاره» با روایت گری حاج حسین یکتا هر شب ساعت ۸:۳۰ از گلزار شهدای اصفهان بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
مستند «سرباز ۴۶ ساله» با محوریت نگاه به زندگی سردار سرلشکر شهید «احمد کاظمی» نیز روز شنبه (۲۲ شهریور) ساعت ۲۲:۲۵ برای بینندگان پخش میشود.
«سرباز ۴۶ ساله» به کارگردانی «محسن اردستانی» و تهیهکنندگی «ساسان فلاحفر» روایتی از زندگی سرلشکر کاظمی (متولد سال ۱۳۳۸ در نجف آباد اصفهان) فعالیتهای قبل از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تا زمان شهادت این شهید که شامل تصاویر آرشیوی، گفتوگو با فرماندهان و همرزمان وی است را به تصویر میکشد.
مستند «عارف بصیر» بازخوانی زندگی پربار آیت الله «محمدعلی ناصری» هم روز یکشنبه (۲۳ شهریور) ساعت ۲۲:۳۰ در قاب شبکه قرآن سیما قرار میگیرد.
همچنین مستند «اجابت قدر» با محوریت معرفی سردار شهید «عباس نیلفروشان» از زبان خانواده، همرزمان و همکاران وی، روز دوشنبه (۲۴ شهریور) ساعت ۸:۰۵ صبح از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
این مستند به تهیهکنندگی «مهدی کوچکزاده» و کارگردانی «امیرحسین رستمیان» تلاش دارد با نگاهی انسانی و عمیق، سیره و سبک زندگی این سردار سرافراز را برای مخاطبان به تصویر بکشد و ارزشهای والای ایثار، فداکاری و ولایتمداری را یادآور شود.
همزمان با پویش رسانهای «ایرانِ جان - اصفهان ایران» شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند «عبای خاکی»، تصویری روشن و بیریا از جهاد مخلصانه طلاب و مبلغان دینی در مناطق محروم را روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) ساعت ۸ صبح به نمایش میگذارد.
مستند «عبای خاکی» به تهیهکنندگی «ابراهیم جاهد»، با نگاهی هنری و مستندگونه، به روایت تلاشهای اجتماعی، فرهنگی و جهادی طلاب در عرصههایی، چون اشتغالزایی در روستاها و شهرهای کوچک، مبارزه با آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری، ترویج سبک زندگی اسلامی و سادهزیستی، و گسترش فعالیتهای خیرخواهانه میپردازد.
پخش مستند «در یک نگاه» راوی فعالیتهای قرآنی در استان اصفهان در روز یکشنبه (۲۲ شهریور) ساعت ۸ صبح، مستند فراز در روز سه شنبه (۲۵ شهریور) ساعت ۲۲:۳۰ و تلاوت آیات نورانی قرآن کریم توسط قاریان استان اصفهان از دیگر تدارک شبکه قرآن ومعارف سیما برای بینندگان است.
در طرح «هفتههای ایرانی» با شعار «ایرانِ جان» ظرفیتهای هر استان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قاب شبکههای مختلف صداوسیما به تصویر کشیده میشود. برنامههای هفته خوزستان از روز شنبه ۲۲ شهریور به مدت یک هفته از شبکههای مختلف رسانه ملی پخش خواهد شد.