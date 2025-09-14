به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان گفت: کادر فنی برای تقویت تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان و افزایش شانس قهرمانی بازیکنان ملی پوشی برای جذب در نظر داشت که پس از مذاکره و توافق با آنها قرارداد منعقد شد.

عباس چوپان افزود: آرمان زنگنه و سینا واحدی که فصل گذشته همراه تیم طبیعت عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کردند و در ترکیب تیم ملی حضور داشتند در این فصل برای تیم پالایش نفت آبادان به میدان خواهند رفت.

او ادامه داد: رسول مظفری و محمد شهریان ۲ ملی پوش دیگر فصل گذشته تیم طبیعت نیز با نظر کادر فنی به تیم پالایش نفت پیوستند تا از تجربه آنها در راه قهرمانی استفاده شود.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان گفت: آرمان زنگنه و سینا واحدی همراه تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا به مقام سومی دست یافتند و از تجربه بالایی برخودار هستند که در این فصل نقش تعیین کننده‌ای در ترکیب پالایش نفت خواهند داشت.

او از جذب ۲ بازیکن خارجی در فصل آینده خبر داد و افزود: با موافقت وزارت نفت در این فصل ۲ بازیکن خارجی جذب خواهد شد تا با استفاده از آنان به شانس اول قهرمانی لیگ برتر تبدیل شویم.

مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد.