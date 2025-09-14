به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدابراهیم تولایی سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران به همراه جواد مولایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با حضور در اداره کل غله و خدمات بازرگانی، ضمن دیدار با محمدعلی رمضانی سرپرست این اداره کل، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.



در جریان این بازدید سرزده، مسئولان استانی با حضور در آزمایشگاه کنترل کیفی اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران، در جریان روند ارزیابی کیفی گندم‌های وارداتی به استان و آرد تولیدی کارخانجات قرار گرفت. همچنین از مرکز مانیتورینگ اداره کل غله که وظیفه رصد و پایش مستمر عملکرد کارخانجات آرد استان را برعهده دارد بازدید شد.



در این بازدید، موضوع میزان سبوس‌گیری آرد در کارخانجات و سطح کیفی آرد‌های تولیدی در استان به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت. تولایی در این نشست بر ضرورت نظارت و کنترل روزانه عملکرد کارخانجات آرد تأکید کرد و گفت: سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز دولت است و هیچ‌گونه تخلفی در این حوزه پذیرفتنی نخواهد بود.



وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری و بدون وقفه به هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان اظهار داشت: نتایج این رسیدگی‌ها به طور مستقیم در ارزیابی ماهانه کارخانجات لحاظ می‌شود و این ارزیابی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در بازنگری و نحوه تخصیص سهمیه گندم یارانه‌ای به کارخانجات در جلسات ماهانه کمیته تعیین سهمیه خواهد داشت.



در این نشست که با حضور اعضای انجمن صنفی کارخانجات آرد استان صورت گرفت، سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت نان در سفره مردم، افزود: کارخانجات موظف هستند علاوه بر رعایت استاندارد‌های ملی، همواره به سمت ارتقای سطح کیفی تولید حرکت کنند. این موضوع در افزایش رضایتمندی عمومی و همچنین ارتقای جایگاه اقتصادی استان اثرگذار خواهد بود.



در ادامه این بازدید، محمدعلی رمضانی سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران نیز گزارشی از روند فعالیت‌ها، اقدامات نظارتی، وضعیت ذخایر گندم و آرد استان، و همچنین برنامه‌های آتی این اداره کل برای تامین پایدار و کیفی مواد اولیه کارخانجات آرد و نان ارائه کرد.