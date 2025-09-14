پخش زنده
مراسم اختتامیه هجدهمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی (پایا) با حضور ۵۰۰ دانش آموز برتر به میزبانی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این لیگ با هدف ترویج کار گروهی و مشارکتجویی در بین دانش آموزان پایه ششم تا یازدهم برگزار میشود.
این مسابقات در رشتههای علوم پایه، ریاضی، تجربی، انسانی، کامپیوتر و برنامهنویسی و همچنین لیگ پژوهش در رشته کارآفرینی به صورت گروههای ۵ نفره برگزار میشود.
مرحله مقدماتی و شهرستانی این مسابقات در اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد که از این تعداد ۴۵ هزار دانش آموز به مرحله استانی و نیمه نهایی راه یافتند.
