

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این لیگ با هدف ترویج کار گروهی و مشارکت‌جویی در بین دانش آموزان پایه ششم تا یازدهم برگزار می‌شود.



این مسابقات در رشته‌های علوم پایه، ریاضی، تجربی، انسانی، کامپیوتر و برنامه‌نویسی و همچنین لیگ پژوهش در رشته کارآفرینی به صورت گروه‌های ۵ نفره برگزار می‌شود.

مرحله مقدماتی و شهرستانی این مسابقات در اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد که از این تعداد ۴۵ هزار دانش آموز به مرحله استانی و نیمه نهایی راه یافتند.





خبر درحال تکمیل شدن...