به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات ارتباطی و افزایش کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه، یک سایت جدید مخابراتی و سایت پرسرعت همراه اول در اداره آبفای شهرستان اندیمشک نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این طرح به عنوان بخشی از فاز ۹ توسعه ارتباطات سیار و با بهره‌گیری از فناوری‌های نسل دوم (۲ G)، نسل سوم (۳ G)، نسل چهارم (۴ G) و ۴.۵ G با هدف تقویت پوشش شبکه، رفع مشکلات نقاط کور و پایداری ارتباطات اجرا شد.

فلاح زاده می‌گوید: پس از مکان‌یابی و تملک مکان مناسب و همچنین تأمین زیرساخت‌های شبکه فیبرنوری و تجهیزات فنی توسط کارشناسان و متخصصان حوزه معاونت سیار مخابرات منطقه خوزستان، این سایت به بهره‌برداری رسید و توانست تحولی اساسی در پوشش شبکه و تقویت ارتباطات برای شهروندان در منطقه ایجاد کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: با راه‌اندازی این دکل جدید، با تقویت پوشش شبکه در بخش‌های مختلف شهرستان اندیمشک، امکان دسترسی شهروندان به خدمات پایدار و پرسرعت دیتا فراهم شده و کیفیت مکالمات نیز به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است.