مدیر شرکت مخابرات منطقه زنجان گفت: وضعیت دسترسی ارتباطی کاربران مرکز مخابراتی شهید مطهری در محدوه غرب زنجان که به دلیل سرقت کابل‌های مخابراتی قطع شده بود، به شرایط عادی بازگشت.

‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حبیب الله شبستانی در بررسی میدانی خطوط ارتباطی محدوده غرب زنجان افزود: با جایگزینی کابل‌های سرقت شده و اصلاح شرایط به وجود آمده و با تلاش شبانه روزی همکاران مجموعه مخابرات منطقه، وضعیت ارتباطی تلفن ثابت و اینترنت مشتریان، پایدار شد.

وی اضافه کرد: با انجام عملیات تعویض کابل‌ها و رفع موانع و مشکلات ایجاد شده، به تدریج شبکه ارتباطی در مناطق ۱۷ شهریور، جاده همایون، دروازه ارک، سعدی شمالی و خیابان پست سابق، که از روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه جاری، سرقت کابل‌های مخابراتی منجر به قطع ارتباط دو هزار و ۲۰۰ خط تلفن ثابت و یک هزار مشتری اینترنت، شده بود به حالت معمول بازگشت.

مدیر شرکت مخابرات منطقه زنجان، زیرساخت‌های پایدار و مقاوم در حوزه ارتباطات را مهم عنوان کرد و گفت: قطعی‌های مکرر می‌تواند بر خدمات ارتباطی، اقتصاد دیجیتال، آموزش آنلاین تأثیر بگذارد.

به گفته وی، از همین رو، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بر بستر فیبرنوری و افزایش پایداری ارتباطات می‌تواند از اختلال در ارتباطات مشتریان جلوگیری کند.

شبستانی از همه مشتریان این مناطق، بابت وضعیت به وجود آمده و قطعی چند روزه تلفن ثابت و اینترنت عذرخواهی و ابراز امیدواری کرد: دیگر چنین شرایطی را تجربه نکنیم و شاهد اختلال در شبکه ارتباطی استان نباشیم.

وی یادآور شد: مشتریان می‌توانند در صورت وجود مشکل با شماره تلفن‌های ۲۰۱۱۷ یا ۳۳۵۵۱۱۱۱ – ۳۳۵۳۱۱۱۱ تماس حاصل کنند.