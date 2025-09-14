به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: همچنین در این روز رینگ داخلی بورس انرژی نیز میزبان عرضه‌های متعددی خواهد بود؛ از مهم‌ترین این عرضه‌ها به لحاظ حجمی می‌توان به عرضه ۳ هزار تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام، ۲ هزار تن سی‌او پالایش نفت آبادان و ۲ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت تهران اشاره کرد.

ثبت ارزش ۴.۴ هزار میلیارد ریالی در معاملات ۲۲ شهریور

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۴ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال در روز شنبه ۲۲ شهریور ماه رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. ۵۳ درصد ارزش بازار در این روز در بازار برق بورس انرژی ایران به ثبت رسید.

مجموع ارزش ریالی حاصل از معاملات ثبت شده در ابزارهای مالی در ۲۲ شهریور ماه به ۶۴ میلیارد ریال رسید، این ارزش مربوط به دادوستدهای ثبت شده در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود.

در این روز یک میلیون و ۹ هزار واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۱.۶ میلیارد ریال انجامید.

تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز در این روز میزبان دادوستد ۳.۱ میلیون ورقه گواهي صرفه جويي برق عادي۰۴۱۲ بود که این معاملات نیز مجموع ارزشی برابر ۴۲.۵ میلیارد ریال را رقم زد.

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان فروش صادراتی ۶ هزار تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در روز ابتدایی هفته جاری بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

شرکت پالایش نفت اصفهان در این روز ۶ هزار تن بوتان را در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۸۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد، با توجه به استقبال متقاضیان، کل محصول عرضه شده در قیمت پایه به فروش رفت و این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱.۷ هزار میلیارد انجامید.

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۲ هزار و ۱۰۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۲۵۳ میلیارد ریال طی روز ۲۲ شهریور ماه حکایت دارد.

شرکت فولاد خوزستان در این روز با فروش ۷۷۰ تن نیتروژن مایع و ۶۶۰ تن اکسیژن فروشنده برتر رینگ داخلی شد. این شرکت نیتروژن مایع را در ۲ عرضه مجزا با قیمت پایه‌ای برابر ۷۳ هزار و ۶۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم به رینگ داخلی آورد، با توجه به استقبال متقاضیان کل محصول عرضه شده در نرخ پایه دادوستد شد و این معامله با ثبت مجموع ارزشی برابر ۵۶.۷ میلیارد ریال در صدر پرفروش‌های رینگ داخلی قرار گرفت.