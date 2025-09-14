پخش زنده
معاون علمی رئیس جمهور از ایجاد شش آزمایشگاه مرجع ملی در دانشگاهها خبر داد و گفت: این آزمایشگاهها تا پایان امسال راهاندازی میشود و خدمات خود را نه تنها به دانشگاهها، بلکه به شرکتهای دانشبنیان و صنایع نیز ارائه خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور در مراسم تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا تأکید کرد: این آزمایشگاهها به شبکه ملی متصل خواهند شد و خدمات خود را نه تنها به دانشگاهها، بلکه به شرکتهای دانشبنیان و حتی صنایع غیردانشبنیان نیز ارائه خواهند کرد.
افشین با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه توسعه، پنج حوزه اولویتدار برای توسعه را مشخص کرد و افزود: دانشگاههایی میزبان این آزمایشگاهها خواهند بود که در آن حوزه جزو سرآمدان علمی باشند و قادر به جذب بخشی از منابع مالی بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید باشند. سایر هزینهها با مشارکت دولت، معاونت علمی و وزارت علوم تأمین میشود.
وی ادامه داد: این اقدام دو هدف کلیدی را دنبال میکند؛ نخست، فعالسازی دانشگاهها در بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و دوم، تقویت زیرساختهای تخصصی در حوزههای اولویتدار کشور است.
تمرکز بر کیفیت محصولات دانشبنیان و نه کمیت
افشین همچنین به برنامه ارتقای شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان در کشور ثبت شده، اما امروز حدود ۱۰ هزار شرکت فعال هستند.
وی هدف قانون برنامه را رسیدن به ۳۰ هزار شرکت دانشبنیان تجمیعی دانست، اما این افزایش باید با تأکید بر کیفیت محصولات و نه صرفاً افزایش عددی شرکتها باشد. به گفته او، هماکنون نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانشبنیان در کشور وجود دارد و هر شرکت میتواند چندین محصول داشته باشد.
معاون علمی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ما به دنبال آمارسازی نیستیم، بلکه کیفیت و نوآوری محصولات برایمان اهمیت دارد.
افشین همچنین با اشاره به تجربه موفق رشد علمی در دهههای گذشته، گفت: تجربه رشد علمی دهه ۸۰ و جهش فناوری در دهه ۹۰ نشان میدهد سرمایهگذاری در دانشگاهها و زیرساختهای علمی، چند سال بعد اثر خود را آشکار میکند. بنابراین با سرمایهگذاری در زیرساخت، ارتقای معیشت اساتید و ایجاد انگیزه در نسل جوان، امیدواریم ظرف پنج سال آینده شاهد شتاب دوباره رشد علمی کشور باشیم.
هدف اصلی این تفاهمنامه، توسعه زیرساختهای پژوهشی و فناوری در کشور است که در گام نخست به ایجاد شش آزمایشگاه مرجع ملی در دانشگاههای ایران منجر خواهد شد.