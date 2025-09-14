پخش زنده
گردوغبار شدید صبحگاهی ادارات هیرمند وزهک درشمال سیستان وبلوچستان را به تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر تصمیم رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان هیرمند، به دلیل وقوع طوفان و افزایش غلظت ریزگردها در این شهرستان هیرمند ، فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها به جز مراکز خدمات رسان و امدادی در روز یکشنبه با 4 ساعت تعجیل راس ساعت 9 به پایان رسید.
فعالیت تمامی دستگاهها و ادارات شهرستان زهک هم به استثنای مراکز امدادی و خدماترسان، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴٠۴، با ۲ ساعت تعجیل، ساعت ۱۱ به پایان میرسد.