مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای گسترده اقدامات بازسازی، نوسازی و تقویت خطوط خبر داد و تأکید کرد: تا ابتدای مهرماه، ناوگان پایتخت در آمادگی صد درصدی برای خدمترسانی به مراکز علمی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی گفت: همه مناطق اتوبوسرانی پایتخت موظفاند با بازبینی دقیق محدوده خدمترسانی خود نسبت به بازطراحی ایستگاهها و خطوط اقدام کنند؛ چرا که ممکن است در برخی نقاط نیاز به حذف ایستگاه یا خطی باشد و در نقاط دیگر، ضرورت ایجاد ایستگاه یا راهاندازی خطوط جدید احساس شود.
وی افزود: در همین راستا ظرف شش ماه گذشته تعدادی از خطوط و ایستگاهها جمع آوری شده و در مقابل یک خط و ۴۸ ایستگاه راهاندازی شده است. تلاش خواهیم کرد حلقه اتصال خطوط اتوبوس به مترو را افزایش دهیم و در حقیقت شهروندان را از نقاط مختلف شهر به ایستگاههای مترو برسانیم.
وی با اشاره به همزمانی این بازطراحی با آغاز سال تحصیلی افزود: هر منطقه باید مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاههای موجود در محدوده فعالیت خود را شناسایی کرده و با تقویت خطوط عبوری از این مراکز، شرایط تردد آسانتر دانشآموزان و دانشجویان را فراهم کند.
قیومی تأکید کرد: سامانه امداد و سامانه جانبازان و معلولین هماکنون در آمادگی کامل برای بازگشایی مراکز علمی قرار دارند و انتظار میرود سایر مناطق نیز با احصاء مشکلات و رفع نواقص موجود، تا ابتدای مهرماه به سطح مشابهی از آمادگی برسند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه از انجام تعمیرات اساسی در ناوگان خبر داد و گفت: در ماههای اخیر بازسازی داخلی و بیرونی اتوبوسها، تعمیر موتور خودروهای متوقف بلندمدت، تعویض صندلیهای معیوب، شستوشوی کامل اتوبوسهای فعال در خطوط تندرو و نوسازی کارتخوانها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بازسازی و نوسازی ایستگاهها در مسیر خطوط تغذیهای با همکاری مناطق شهرداری تهران، اورهال ناوگان بخش خصوصی و تقویت ناوگان پشتیبانی نیز در حال انجام است.
وی افزود: علاوه بر این اقدامات، دورههای آموزشی متنوعی برای رانندگان برگزار شده و جلسات هماندیشی مشترک با معاونتهای حملونقل و ترافیک مناطق و مدیران مناطق اتوبوسرانی شکل گرفته است تا هماهنگی لازم برای ارتقای سطح خدمات ایجاد شود.
قیومی تاکید کرد: مجموعه این فعالیتها با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت سفرهای شهری و تسهیل جابهجایی دانشآموزان و دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید انجام میشود و اتوبوسرانی تهران مصمم است در مهرماه پیش رو با آمادگی کامل در خدمت شهروندان باشد.