نماینده ایران با اقتدار قهرمان مسابقات بینالمللی رولبال در عمان شد و سلمان عربی، بازیکن تیم شهرداری فردوس، به عنوان بهترین بازیکن این رقابتها معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در دیدار پایانی این رقابتها که به میزبانی مسقط عمان برگزار شد، تیم منصف ایران مقابل نماینده مصر صفآرایی کرد و با نتیجه پرگل ۸ بر ۵ حریف خود را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.
امیرحسین فرخی و سلمان عربی از تیم شهرداری فردوس نماینده ایران را در این مسابقات همراهی کردند که درخشش عربی با به ثمررساندن پنج گل در فینال، او را به عنوان بهترین بازیکن این دوره از رقابتها معرفی کرد.
تیم منصف ایران در مسیر قهرمانی موفق شد با پنج پیروزی متوالی به کار خود در مسابقات پایان دهد.