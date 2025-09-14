پخش زنده
طرح های مهندسی کشاورزی اصفهان مدیریت ۹۱۶میلیون متر مکعبی آب را رقم زده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اجرای طرح های فنی مهندسی در این استان موجب مدیریت ۹۱۶ میلیون متر مکعب آب کشاورزی در طول سال شده است.
اسحاق شفیعی ادامه داد: احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی و انتقال آب با لوله، راه اندازی شبکههای آبیاری و زهکشی، احیا و مرمت قنات ها، سامانههای نوین آبیاری، تجهیز و یکپارچه سازی اراضی سنتی و عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی از جمله طرح های فنی مهندسی کشاورزی است .
وی گفت: در بخش کانالهای آبیاری عمومی تا به امروز چهار هزار و ۸۹۵ کیلومتر احداث و بهسازی داشتهایم که مدیریت مصرف آب به میزان ۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال را رقم زده است.
سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی افزود: شبکههای آبیاری و زهکشی نیز تاکنون در بیش از ۶۷ هزار هکتار از اراضی اجرا شده که مدیریت ۱۰۱ میلیون متر مکعبی آب را به همراه داشته است.
شفیعی ادامه داد: بر مبنای آمار موجود، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی ۵۶ هزار هکتار از مزارع گزارش شده و مدیریت حدود ۷۹ میلیون متر مکعبی آب را رقم زده است.
وی با بیان اینکه سامانههای نوین آبیاری تاکنون در بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع استان اجرا شده است، گفت: مدیریت مصرف آب در نتیجه اجرای این سامانه ها حدود ۴۶۲ میلیون متر مکعب برآورد میشود.
سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی هم اکنون به بیش از ۱۱ هزار هکتار رسیده و بیش از ۲۳ میلیون متر مکعب مدیریت مصرف آب را به همراه داشته است.
شفیعی گفت: همچنین سه هزار و ۴۳۴ کیلومتر انتقال آب کشاورزی با لوله در استان اجرا شده که مدیریت مصرف آب را به مقدار ۱۲۹ میلیون متر مکعب را رقم زده است.
استان اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) کشاورزی محسوب میشود.