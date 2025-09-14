به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز عملیات ساخت واحد تولید تریلی در ارومیه، این اقدام را یکی از محور‌های مهم توسعه صنعتی استان عنوان کرد و گفت: با تکمیل زنجیره تولید خودرو‌های سنگین، می‌توان زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار در منطقه شد.

رضا رحمانی در مراسم آغاز به‌کار این طرح صنعتی، با اشاره به ظرفیت‌های موجود استان در حوزه ماشین‌آلات سنگین، اظهار داشت: آذربایجان‌غربی از جایگاه قابل توجهی در صنعت خودرو‌های سنگین برخوردار است و لازم است زنجیره این صنعت به‌صورت کامل تعریف و تکمیل شود.

وی افزود: باید به‌طور شفاف مشخص شود که چه ظرفیت‌هایی در استان فعال هستند و چه بخش‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت هستند. تکمیل این زنجیره، علاوه بر ارتقای سطح تولید، باعث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز خواهد شد.

استاندار با تأکید بر لزوم توسعه واحد‌های فعال و راه‌اندازی بخش‌های مغفول‌مانده، خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی در این بخش نه تنها اشتغال پایدار ایجاد می‌کند بلکه موجب افزایش درآمد مردم و کاهش مشکلات اقتصادی خواهد شد.

رحمانی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای تکمیل زنجیره‌های صنعتی در استان مهیاست، تصریح کرد: شناسایی خوشه‌های صنعتی و رفع خلأ‌های موجود، از اولویت‌های اصلی ماست و در این مسیر از هرگونه سرمایه‌گذاری حمایت خواهیم کرد.

وی در پایان با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، اظهار داشت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کنار توسعه واحد‌های تولیدی موجود، نشان‌دهنده آمادگی استان برای جهش اقتصادی است.