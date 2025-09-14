به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر کیانوش بهرهی اظهار کرد: ۱۷ رشته جدید در مقطع کاردانی و ۵ رشته در مقطع کارشناسی به لیست کدرشته‌های مراکز آموزش علمی کاربردی استان خوزستان اضافه شده است.

وی از جمله رشته‌های جدید در مقطع کاردانی به سیمان و اسید حفاری، عملیات حفاری، هنر‌های تجسمی - عکاسی، عکاسی خبری و در مقطع کارشناسی به عکاسی - تبلیغات و سینما - تدوین فیلم اشاره کرد.

بهرهی ادامه داد: ثبت نام دوره‌های کاردانی ناپیوسته از تاریخ ۱۷ الی ۲۳ شهریور ماه و ثبت نام دوره‌های کارشناسی ناپیوسته از تاریخ ۱۸ الی ۲۴ شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی خوزستان اضافه کرد: ۱۵ مرکز آموزش علمی‌کاربردی ۶ شهرستان استان در چهار گروه آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر و خدمات اجتماعی و کشاورزی با ۹۱ کد رشته محل کاردانی با ظرفیت پنج هزار و ۹۰۵ نفر و ۶۹ کد رشته محل کارشناسی ناپیوسته با ظرفیت چهار هزار و ۶۲۰ نفر دانشجو پذیرش خواهند کرد که در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: داوطلبان برای آشنایی بیشتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاع از رشته‌های تحصیلی دوره‌های مذکور و ثبت نام می‌توانند به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان به آدرس www.kz.uast.ac.ir مراجعه کنند.