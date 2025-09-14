به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان مُبارکه گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ کرکوند یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس که با اجرای حرکات نمایشی و آلودگی صوتی موجب برهم‌زدن نظم و آسایش عمومی شده بود را بلافاصله متوقف کردند.

مصطفی صادق‌زاده: مأموران پس از متوقف کردن خودرو مشاهده کردند، راننده آن یک نوجوان ۱۴ساله است که دراین‌خصوص خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی گفت: رانندگی بدون گواهینامه، عواقب جبران‌ناپذیری برای فرزندانمان به دنبال دارد و خانواده‌ها باید از در اختیار قراردادن وسیله نقلیه خود به آنان خودداری کنند.