مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: جشنواره موسیقی اقوام ایرانزمین و نمایشگاه صنایعدستی و سوغات که از امشب در پارک ملی بشقارداش بجنورد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی مستوفیان در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این رویداد علاوه بر معرفی فرهنگها و هنرهای اصیل ایرانی، بستری برای رونق اقتصادی، جذب گردشگر و ایجاد نشاط اجتماعی در استان خواهد بود و میتواند الگویی موفق برای توسعه گردشگری و صنایعدستی باشد.
وی افزود: جشنواره موسیقی اقوام ایرانزمین و نمایشگاه صنایعدستی، قرار است از امشب آغاز شود و بیش از یک رویداد هنری خواهد بود؛ این جشنواره جایی است که فرهنگ، اقتصاد و اجتماع در کنار هم قرار میگیرند و فرصتهایی ارزشمند برای استان فراهم میکنند.
جشنواره اقوام، فضایی سرشار از نشاط و شور فرهنگی
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: حضور گروههای موسیقی از سراسر کشور و اجرای برنامهها در محیط طبیعی پارک ملی بشقارداش، بهزودی فضایی سرشار از نشاط و شور فرهنگی ایجاد خواهد کرد.
مستوفیان با اشاره به اهمیت موسیقی اقوام افزود: هر آوا و نغمه، بخشی از هویت یک قوم را بازتاب میدهد.
وی اضافه کرد: وقتی گروههایی از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور از امشب به اجرای برنامه خواهند پرداخت، در واقع پلی از گفتوگوی فرهنگی شکل میگیرد که وحدت ملی و احترام به تنوع فرهنگی ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
به گفته مستوفیان این همگرایی فرهنگی، پیام روشنی برای تقویت همدلی اجتماعی و همبستگی میان اقوام دارد.
نمایشگاه سوغات فرصتی برای رونق اقتصادی
مستوفیان درباره بخش نمایشگاه صنایعدستی گفت: همزمان با جشنواره، نمایشگاه صنایعدستی و سوغات نیز افتتاح میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: این فرصت مناسبی است تا هنرمندان استان و کشور بتوانند آثار خود را عرضه کنند و علاوه بر معرفی توانمندیهایشان، زمینه فروش و توسعه بازار محصولاتشان نیز فراهم شود. مستوفیان بیان کرد: این رویداد میتواند به تقویت اقتصاد خانوادههای هنرمند و حمایت از تولیدات بومی منجر شود.
او تأکید کرد: با آغاز جشنواره از امشب، انتظار داریم حضور گردشگران و بازدیدکنندگان از دیگر شهرها، افزایش یابد و این امر به رونق هتلها، رستورانها و بازارهای محلی منجر شود، گردش اقتصادی که از این مسیر ایجاد خواهد شد، یکی از اهداف مهم ما از برگزاری چنین رویدادهایی است.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: جشنوارههای فرهنگی و هنری، فرصتی برای ارتقای نشاط اجتماعی نیز هستند.
لحظاتی شاد و مفرح در کنار خانوادهها
مستوفیان گفت: مردم، به ویژه خانوادهها و جوانان، طی شبهای برگزاری، در فضایی پر از موسیقی و هنر، لحظاتی شاد و متفاوت را تجربه خواهند کرد و این به امید و آرامش جامعه کمک میکند.
او درباره تاثیر جشنواره بر نسلهای آینده گفت: کودکان و نوجوانانی که در این رویدادها حضور مییابند، با موسیقی و هنرهای اصیل ایرانی آشنا خواهند شد و بخشی از هویت فرهنگی خود را بازمیشناسند. این تجربه، میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده خواهد بود و کمک میکند اصالت فرهنگی ایران حفظ شود.
مستوفیان با اشاره به چشمانداز گردشگری استان افزود: برگزاری جشنوارههایی از این دست، نشان میدهد که هنر و فرهنگ میتوانند هم ابزار همدلی و انسجام اجتماعی باشند و هم موتور محرک توسعه اقتصادی و گردشگری.
معرفی ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی ایران
وی گفت: امیدواریم این جشنوارهها الگویی موفق برای سایر استانها و مناطق کشور باشند و ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی ایران را به بهترین نحو معرفی کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به اینکه خراسان شمالی بهعنوان مهد و خالق بسیاری از آواها و نواهای اصیل ایرانی، جایگاه ویژهای در موسیقی مقامی کشور دارد گفت: بخشهایی از موسیقی اقوام استان در سال ۱۳۹۴ به فهرست میراث ناملموس کشور و ثبت جهانی راه یافت و این نشاندهنده ارزش فرهنگی و تاریخی نغمههای محلی است.
مستوفیان تاکید کرد: برگزاری جشنواره موسیقی اقوام ایرانزمین در بجنورد فرصت مناسبی فراهم میکند تا این میراث فرهنگی غنی حفظ و توسعه یابد، نسلهای جدید با آن آشنا شوند و موسیقی مقامی استان با حمایت مسئولان و استقبال مخاطبان، جایگاه خود را در میان هنرهای ملی و جهانی مستحکمتر کند.
وی تأکید کرد: با آغاز این جشنواره از امشب، موسیقی، فرهنگ و صنایعدستی در کنار هم قرار میگیرند تا همدلی فرهنگی، رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان خراسان شمالی را به همراه داشته باشند و مسیر توسعه پایدار استان را هموار کنند.