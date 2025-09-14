پخش زنده
تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال دختران ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای بسکتبال جام آسیا مقابل ساموا به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال دختران ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای بسکتبال جام آسیا دسته دو مالزی به مصاف ساموا رفت و با نتیجه ۷۸ بر ۴۵ موفق به کسب پیروزی شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۰ - ۱۱ / ایران
کوارتر دوم: ۲۱ - ۷ / ایران
کوارتر سوم: ۱۸ - ۱۷ / ساموا
کواتر چهارم: ۲۰ - ۹ / ایران
سارا مختاری در این دیدار با کسب ۱۱ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۱ پاس گل، ۳ توپربایی، ۳ بلاک کارایی ۲۰ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و دبل دبل کرد.
دختران ایران در گروه A با تیمهای ازبکستان، ساموا و هند همگروه هستند. در گروه B نیز تیمهای اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور دارند.
ملیپوشان کشورمان در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی این رقابتها دوشنبه ۲۴ شهریور ماه از ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران به مصاف ازبکستان می روند.
اسامی بازیکنان تیم ملی به شرح زیر است:
ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمهزهرا نعمتی
بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست مردان به عنوان مربی و آرمن الهوردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابتها همراهی میکنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ایران را در این مسابقات همراهی میکند.
رقابتهای جام آسیا دختران کمتر از ۱۶ سال دسته دو، با حضور ۸ تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار میشود. تیم قهرمان این رقابتها، مجوز حضور در رقابتهای جام آسیا دختران زیر ۱۶ سال دسته یک در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.
ملیپوشان کشورمان با کسب عنوان قهرمانی رقابتهای غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در جام آسیا دسته دو مالزی را کسب کردند.