رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای رزن از آغاز️ عملیات اجرایی پروژه ایمنسازی گردنه گرمک با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید یمینی از آغاز عملیات اجرایی پروژه ایمنسازی گردنه گرمک خبر داد و گفت: این پروژه به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در شهرستان رزن آغاز شد.
او افزود: این گردنه که سالانه در اواسط پاییز اولین بارش برف و در زمستان کولاک شدید را تجربه میکند، یکی از مسیرهای اصلی تردد استانهای شمالی، قزوین، کرج و زنجان به شمار میرود و نقش مهمی در جابهجایی بار و مسافر ایفا میکند.️
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان رزن گفت: طول محور ایمنسازی شده در این پروژه ۶.۵ کیلومتر است و عملیات نصب حفاظ بتنی نیوجرسی و سیستم روشنایی بهمنظور ارتقاء ایمنی و بهبود دید رانندگان بهویژه در شب و شرایط کولاک شدید آغاز شده است.️
یمینی همچنین درباره دیگر پروژههای فعال راهداری در شهرستان رزن ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰ طرح راهداری شامل بهسازی و روکش آسفالت، ترانشهبرداری، ساخت راه روستایی، نصب روشنایی نقطهای، خطکشی، شانهسازی، تعدیل شیب شیروانی، لایروبی پل و مسیلها، نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی و نصب نیوجرسی در حال اجرا است.
او تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۲ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت، ۱۵۷ کیلومتر شانهسازی و تعدیل شیب شیروانی و ۲۴۰ کیلومتر خطکشی انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان رزن افزود: نصب دو مورد روشنایی نقطهای، انجام ۵ مورد ترانشهبرداری و نصب و تعمیر ۱۲۰۰ تابلو علائم در ۵۰۰ کیلومتر از راههای شهرستان رزن نیز اجرا شده است.