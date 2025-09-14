سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم: مأموران در حین تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز کبک، موفق به کشف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک لول غیرمجاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمودی، با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی این اداره با کمک همیاران در منطقه حفاظت‌شده باغ شادی طی گشت و کنترل حفاظتی متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات مرز حوزه استحفاظی شهرستان خاتم و شهرستان بختگان شدند.

وی افزود: مأموران در حین تعقیب و گریز شکارچیان که برای شکار غیرمجاز کبک وارد منطقه شده بودند، موفق به کشف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک لول غیرمجاز شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم گفت: متخلفان تحت پیگرد قانونی می‌باشند.