بالگرد اورژانس برای انتقال مصدومان واژگونی خودروی پارس در جاده جهرم-شیراز به پرواز در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس شهرستان جهرم گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی پژوپارس در جاده جهرم به شیراز، ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاههای خفر و آبسرد به محل اعزام شد و چهار مصدوم را به بیمارستان خاتم الانبیاء خفر منتقل کردند.
محمد رحمانیان افزود: پس از تشخیص سریع و به موقع کادر درمانی بیمارستان خفر مبنی بر شدت جراحات قفسه سینه در ۲ مصدوم، بالگرد اورژانس با پروازهای پیاپی آنان را به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل کرد.