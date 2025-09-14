به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس شهرستان جهرم گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی پژوپارس در جاده جهرم به شیراز، ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های خفر و آبسرد به محل اعزام شد و چهار مصدوم را به بیمارستان خاتم الانبیاء خفر منتقل کردند.

محمد رحمانیان افزود: پس از تشخیص سریع و به موقع کادر درمانی بیمارستان خفر مبنی بر شدت جراحات قفسه سینه در ۲ مصدوم، بالگرد اورژانس با پرواز‌های پیاپی آنان را به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل کرد.