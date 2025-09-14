به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی ادامه داد: این طرح با هدف اشتغال‌زایی مددجویان و از طریق ایجاد سلول‌های خورشیدی انفرادی و تجمعی دنبال می‌شود.

وی گفت: مسکن مددجویان نیاز اساسی است که در این راستا از محل کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی استفاده خواهیم کرد.

محبی خواستار همکاری دستگاه‌های محلی برای تامین زمین و افزایش سهمیه ساخت مسکن شد.

وی بیان کرد: ۱۳ درصد جمعیت بندر ریگ تحت پوشش کمیته امداد هستند که نشان‌دهنده سطح بالای محرومیت در این منطقه است.

محبی خواستار توجه ویژه به رفع مشکلات محرومان شد و عنوان کرد: جمع‌آوری زکات که سال گذشته به ۴۸۱ میلیون تومان رسید، برای کمک به فقرا باید تقویت شود.