پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت: امسال در راستای اشتغالزایی مددجویان امداد، هزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی ادامه داد: این طرح با هدف اشتغالزایی مددجویان و از طریق ایجاد سلولهای خورشیدی انفرادی و تجمعی دنبال میشود.
وی گفت: مسکن مددجویان نیاز اساسی است که در این راستا از محل کمکهای بلاعوض و تسهیلات بانکی استفاده خواهیم کرد.
محبی خواستار همکاری دستگاههای محلی برای تامین زمین و افزایش سهمیه ساخت مسکن شد.
وی بیان کرد: ۱۳ درصد جمعیت بندر ریگ تحت پوشش کمیته امداد هستند که نشاندهنده سطح بالای محرومیت در این منطقه است.
محبی خواستار توجه ویژه به رفع مشکلات محرومان شد و عنوان کرد: جمعآوری زکات که سال گذشته به ۴۸۱ میلیون تومان رسید، برای کمک به فقرا باید تقویت شود.