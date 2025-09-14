به گزارش خبرگزاری صداوسیما یازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دولت چهاردهم برگزار شد. در این جلسه، پس از بحث و بررسی، تصمیمات زیر به تصویب رسید:

وزارتخانه‌های نفت و نیرو در کوتاه‌مدت راهکارهای استفاده از سوخت LPG و نصب سیستم فیلتراسیون در نیروگاه تبریز را بررسی و ظرف مدت دو هفته گزارش آن را ارائه کنند.

موضوع طرح ارتقاء کیفی سوخت مازوت در پالایشگاه تبریز توسط استانداری آذربایجان شرقی با همکاری وزارت نفت بررسی و نتیجه حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه کارگروه ارائه شود.

وزارت نفت گزارش توزیع سوخت ناوگان حمل و نقل در کلان‌شهرهای کشور را در جلسه آینده کارگروه ارائه نماید.

چالش‌های اجرایی برنامه موتورسیکلت برقی توسط کمیته راهبری با محوریت استانداری تهران و با همکاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بررسی و موارد مرتبط با هیئت دولت ظرف مدت یک هفته از طریق معاونت اجرایی ریاست جمهوری جهت طرح در هیئت دولت پیشنهاد شود.

موضوع پیگیری تبدیل نیروگاه تبریز به سیکل ترکیبی بررسی و گزارش آن توسط استانداری آذربایجان شرقی با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه ارائه شود.

وزارت نیرو دلایل عدم مصرف نفت‌گاز در نیروگاه هریس طی سال گذشته را بررسی و گزارش آن را ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.

این مصوبات در راستای بهبود کیفیت سوخت، ارتقاء بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش آلودگی هوا در کشور به تصویب رسید.