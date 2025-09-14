پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: برای مقاومسازی مسکن روستایی در دلگان تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، به گفته امین عدیلی، شهرستانهای فنوج و هامون از اهداف بعدی اجرای این طرحها خواهند بود و بنیاد مسکن در این مسیر نقش تسهیلگر ارتباط روستاییان با دستگاههای اجرایی و منابع تسهیلاتی را ایفا خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن استان افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تا پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷) باید طرحهای مطالعاتی عمرانی و آبادانی برای کلیه شهرهای استان تهیه و تمهیدات لازم جهت اجرای آن اندیشیده شود.
عدیلی گفت: امسال از محل اعتبارات برنامه ۴۰-۴۰، اجرای طرح هادی برای سه روستای حوزه تفتان پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز در منظومههای روستایی این منطقه، اقداماتی نظیر ایجاد صندوقهای خرد، فعالسازی استخرهای چندمنظوره و توسعه اشتغال با همکاری جهاد کشاورزی و بنیاد علوی انجام شده است.
وی همچنین بیان کرد: در چابهار، طرحهای مطالعاتی مفصلی با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی استان در حال تهیه است و مشارکت داوطلبانه پزشکان و صاحبان اندیشه در حوزه سلامت و بهداشت روستاییان، زمینهساز اجرای موفق برنامههای عمرانی شده است.