علیرضا سلمانی، مخترع برجسته استان قزوین، با اختراعی کاربردی در حوزه سلامت، موفق به کسب مدال طلای پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی اختراعات ویژه اعضای فدراسیون بین‌المللی مخترعان IFIA در ژنو سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سلمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: این مسابقات که در واقع پنجمین دوره مسابقات جهانی اختراعات در ژنو سوئیس بود، با حضور هزار و ۱۰۰ اختراع از ۲۷ کشور دنیا برگزار شد.

وی در خصوص اختراع خود که در حوزه آزمایشگاهی و تحقیقات سلامت کاربرد دارد، توضیح داد: قبل از انجام هرگونه مداخله بر روی انسان در تحقیقات نظام سلامت، ابتدا این کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام می‌شود. مشکلی که وجود دارد، مهار کردن این حیوانات و انجام اقدامات درمانی بر روی آنهاست. وسیله کاربردی ما این امکان را فراهم می‌کند که حیوان آزمایشگاهی مانند موش به راحتی درون آن قرار گرفته و بدون هیچ استرسی مهار شود.

این مخترع گفت: این امر باعث می‌شود نتایج آزمایش‌های فاز حیوانی، دقیق و صحیح باشد و از طرفی، به دلیل توجه به مسائل اخلاقی در برخورد با حیوانات آزمایشگاهی، این وسیله از آزار و اذیت آنها جلوگیری می‌کند.

سلمانی افزود: این اختراع به دانشجویان، کارآموزان و متصدیان علوم آزمایشگاهی در تحقیقات بر روی حیوانات کمک شایانی می‌کند و همچنین از گاز گرفتگی و انتقال بیماری از حیوان به انسان جلوگیری می‌نماید. نمونه اولیه این وسیله ساخته شده و امیدواریم در فاز بعدی با سنجش اثربخشی، بتوانیم به سمت تجاری‌سازی آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به ماهیت تیمی این پروژه، بیان کرد: این کار به صورت تیمی و با همکاری دانشجویانی از رشته‌های علوم پایه، علوم پزشکی و تیم فنی مهندسی انجام شد. پس از طراحی و ساخت نمونه اولیه، اختراع به ثبت رسیده و پس از ارسال به عنوان مرجع داوری اختراع در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران، موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع شدیم. این وسیله علاوه بر کارایی اصلی، دارای لایه محافظتی ضدعفونی‌کننده و چندبارمصرف است.

این مخترع در ادامه، به برنامه‌های آینده و پروژه‌های دیگر تیم خود اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۳ ثبت اختراع داشته‌ایم که تعدادی از آنها ساخته شده‌اند. تمرکز اصلی ما بر حوزه زخم و مراقبت از زخم‌ها، به ویژه زخم پای دیابتی و زخم‌های فشاری است که متاسفانه در کشور شایع هستند و هزینه‌های زیادی را به نظام سلامت تحمیل می‌کنند.

وی گفت: طرح ما در فاز پیشگیری از این زخم‌ها و ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت، پیش از بروز زخم، از طریق سامانه تشخیصی و تصویربرداری است. همچنین دستگاهی برای کنترل اضطراب در کودکان و بزرگسالان نیز در دست ساخت و طراحی داریم.