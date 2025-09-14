رئیس انجمن همگن پلاستیک استان تهران گفت: توسعه صنایع تکمیلی، افزایش بازیافت و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در حوزه پلیمر و پلاستیک می‌تواند جایگاه ایران را در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.



مهرداد صادقی، رئیس انجمن همگن پلاستیک استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما گفت: صنایع پتروشیمی به‌عنوان صنایع بالادستی شناخته می‌شوند و پس از آن صنایع تکمیلی قرار دارند. محصولات این بخش به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مواد اولیه مانند کامپاند و مستربچ و محصولات نهایی و مصرفی همچون ظروف پلاستیکی، کیسه‌های نایلونی، سفره‌های یک‌بارمصرف، بسته‌بندی‌ها و سایر لوازم خانگی پلاستیکی.

وی افزود: مجموع صادرات محصولات پلیمری ایران در سال گذشته حدود دو میلیارد دلار بوده که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آن مربوط به کامپاند و مستربچ است. صادرات محصولات نهایی نیز سهمی کمتر ولی رو به رشد دارد. تبدیل مواد خام به محصولات نهایی ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند و می‌تواند حداقل ۵۰ درصد سود بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس انجمن همگن پلاستیک استان تهران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بازیافت گفت: در دنیا حدود ۱۰ درصد از ۸۰۰ میلیون تن محصولات پلیمری بازیافت می‌شود، اما در ایران کمتر از ۱.۵ درصد از حدود ۶.۵ میلیون تن تولیدات به بازیافت اختصاص می‌یابد. ما با همکاری تولیدکنندگان کامپاند آیین‌نامه‌ای تدوین کرده‌ایم تا هم از خام‌فروشی جلوگیری شود و هم مواد بازیافتی وارد چرخه تولید و صادرات گردد.

او در توضیح بازارهای صادراتی محصولات پلیمری ایران گفت: عراق، عمان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان و ترکیه از مهم‌ترین مقاصد صادراتی هستند و روند رشد صادرات در این حوزه ادامه دارد.

صادقی همچنین درباره نقش کنسرسیوم‌های صادراتی تصریح کرد: پایه صنعت پلیمر کشور بر واحدهای کوچک و متوسط استوار است. در برنامه هفتم توسعه نیز تشکیل کنسرسیوم‌ها پیشنهاد شده تا این واحدها بتوانند محصولات خود را به‌صورت تجمیعی وارد بازارهای منطقه کنند. این اقدام به ویژه برای واحدهای کوچک تک‌محصولی یا چندمحصولی اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان گفت: صنایع بزرگ کشور مسیر صادراتی خود را پیدا کرده‌اند، اما حمایت از واحدهای کوچک و متوسط از طریق کنسرسیوم‌ها می‌تواند سهم صادرات ایران در منطقه را افزایش دهد