شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای دو ایستگاه پایش فعال برای گروههای حساس ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز یکشنبه بیست و سوم شهریور با میانگین ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۲۱ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه بزرگراه خرازی با ۹۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
سایر ایستگاههای پایش هوا در خیابانهای ۲۵ آبان، هزار جریب، فرشادی، فیض، زینبیه، پارک زمزم، دانشگاه صنعتی، پروین اعتصامی، استانداری، سپاهانشهر، کردآباد، ولدان و احمدآباد برای دومین روز پیاپی قطع است.
شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۱۲ و قهجاورستان با میانگین ۱۳۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.