دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: این رویداد باید فرصت ظهور برای هنرمندان و ایدههای تازه باشد و حضور تکراریها کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آزاده انصاری در نشست هماندیشی با گروههای هنری و پیشکسوتان تئاتر، ۲۵ مهرماه را آخرین مهلت ارسال آثار اعلام کرد و گفت: این جشنواره ویترینی از نمایشهای یکساله استانها است و تنها آثار قابل دفاع از نظر کیفیت، امکان حضور خواهند داشت.
او افزود: تولیدات باید در بخشهای موسیقی، دکور و نورپردازی بهصورت حرفهای و کامل ارائه شوند.
دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: در این دوره جشنواره با کسی تعارف نداریم و فقط آثار با استانداردهای لازم پذیرفته میشود.
انصاری با اشاره به ارزش ملی و بینالمللی جشنواره گفت: لازم است فضای شهر با المانهای آن همراه شود و استانهای همجوار نیز در جریان برگزاری قرار گیرند.
به گفته وی، جشنواره باید بستر بروز ایدههای جدید باشد و حضور چهرههای تکراری را محدود کند.
دبیر جشنواره همچنین از مسابقه نمایشنامهنویسی کودک و برگزاری کارگاهها و ورکشاپهای آموزشی در طول سال بهعنوان برنامههای جانبی این رویداد خبر داد.