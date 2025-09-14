به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دومین جشنواره فرهنگی ورزشی منطقه‌ای‌ام اس در رشته‌های دارت، پتانک و شطرنج در دو بخش بانوان و آقایان با هدف توسعه و ترویج سطح سلامت در میان جامعه بیماران خاص با حضور ورزشکاران پنج استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان و آذربایجان غربی به میزبانی همدان برگزار شد.

تیم استان کردستان در پایان این دوره از رقابت‌ها صاحب دو نشان طلا و نقره شد.

در رشته دارت بخش آقایان محمد حبیبی نماینده استان کردستان به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و صاحب نشان طلا شد.

همچنین در نتایج رشته دارت بخش بانوان نیز سیمین طاهرنژادیان توانست عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره به خود اختصاص دهد.