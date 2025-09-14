به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های مهم تیم بوروسیا دورتموند با ۲ گل در خانه تیم هایدن هایم برنده شد. سرهو گیراسی در دقیقه ۳۳ و مکسی به یر در دقیقه ششم وقت تلف شده نیمه اول برای دورتموند گلزنی کردند. تیم بایرن مونیخ نیز با ۵ گل هامبورگ را درهم کوبید. برای بایرن سرژ گنابری در دقیقه ۳، آلکس پاولوویچ ۹، لوئیز دیاس ۲۹ و هری کین در دقایق ۲۶ و ۶۲ گلزنی کردند.

در سایر دیدار‌های دیروز فرایبورگ ۳ – ۱ اشتوتگارت را شکست داد، لایپزیش با یک گل در خانه ماینتس به پیروزی رسید و وولفسبورگ و اف ث کلن ۳ – ۳ مساوی شدند.

در ادامه دیدار‌های این هفته امشب سن پائولی میزبان آگزبورگ است و بوروسیا مونشن گلادباخ با وردربرمن رو‌به‌رو می‌شود.

در جدول بایرن مونیخ با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ۷ امتیازی بوروسیا دورتموند و اف ث کلن دوم و سوم هستند.