به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر سراج با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان و گستردگی این عفو معیاری، اظهار کرد: رییس قوه قضاییه به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) که اقتضا می‌کرد جنبه رحمانیت نظام اسلامی نشان داده شود، یک اقدام جدید و تحولی برای افزایش تعداد تحت شمول عفو یا تخفیف مجازات انجام داد و برهمین اساس تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیار‌هایی را تعیین کردند که مقام‌های قضایی در استان‌ها این معیار‌ها را با شرایط زندانیان و محکومانی که پرونده آنها قطعی شده بود، تطبیق دهند.

وی ضمن تقدیر از این اقدام و اعلام حمایت از این عفو گسترده، تصریح کرد: این اقدام ضمن ایجاد شادی و امید در خانواده‌ها، ضرورت حفظ امنیت و عدالت را نیز به‌طور روشن نشان می‌دهد و فرصتی مغتنم برای زندانیان آزاد شده و بازگشت مثبت به جامعه است.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره اینکه انجام چنین عفو گسترده‌ای چه تاثیری بر تلاش‌ها و اقدام‌های ایران در موضوع ارتقای حقوق بشر داخلی دارد، گفت: این عفو جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به محکومان است و ثمرات گسترده اجتماعی به همراه دارد؛ از جمله کاهش جمعیت کیفری همچنین بازگشت زندانیان به خانواده‌ها باعث تقویت حلقه‌های حمایتی اجتماعی و کاهش آسیب‌های روانی اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان می‌شود.

سراج با بیان اینکه این عفو معیاری را می‌توان یکی از دستاورد‌های حقوق بشری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برشمرد، گفت: این اقدام نشان می‌دهد که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هم عدالت و هم رأفت را همزمان دنبال می‌کند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تصریح کرد: استفاده هدفمند، قانونمند و منظم از این سازوکار، برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای بی‌مانند و کم‌نظیر در کیفرزدایی و پیشگیری از جرم و نهایت اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت را به ارمغان آورده است.