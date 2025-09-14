معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد: ماموران پلیس شهرستان اردکان پس از کشف خودروی سرقتی، چک‌های میلیاردی داخل آن را به همراه خودرو تحویل صاحبش دادند.

خودرو و چک‌های سرقتی به دست صاحبش رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: ماموران گشت شهرستان اردکان، یک دستگاه پراید سرقتی را که در کنار خیابان رها شده بود کشف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از داخل خودرو نیز یک دسته چک پنجاه برگی، دو عدد مهر حسابداری یک شرکت و تعداد شش فقره چک به مبلغ یک میلیارد و چهل و پنج میلیون تومان را پیدا کرده که تمامی این موارد را تحویل مالباخته دادند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: از صحت عمل و زحمات سروان عبدالله خدایی، ستواندوم حسن ثقفی، سرباز وظیفه سینا صادق تهرانی و پلیس افتخاری مهدی فتاحی به خاطر این اقدام خوب قدردانی می‌کنم.