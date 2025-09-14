پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۲۶ هزار دانش آموز کلاس اولی در استان راهی کلاس های درس میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، الهه باقری تعداد دانش آموزان کلاس اولی استان در سال تحصیلی جدید را ۲۶ هزار و ۳۸۶ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۳ هزار و ۸۰۵ نفر دانش آموز پسر و ۱۲ هزار و ۵۸۱ نفر دانشآموز دختر هستند.
وی اظهار داشت: دانش آموزان کلاس اولی با شروع سال تحصیلی جدید راهی ۸۸۳ کلاس درس در ۵۳۱ مدرسه سطح استان خواهند شد.
وی به برگزاری جشن شکوفهها در روز دوشنبه ۳۱ شهریور اشاره کرد و گفت: به منظور آشنایی کلاس اولیها با فضای درس و مدرسه و ایجاد فضای مثبت در ذهن آنان، روز دوشنبه ۳۱ شهریور همزمان با سراسر کشور مراسم جشن شکوفهها با حضور کلاس اولیها در سطح مدارس استان برگزار میشود.