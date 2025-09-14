همزمان با برگزاری آیین اختتامیه جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانواده شهید حمید آقایی تجلیل شد.

در این مراسم تابلو طراحی چهره شهید والامقام پاسدار حمید آقایی (جمعی پادگان پدافند هوایی امام علی (ع) از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با طراحی محمد قربانعلی که به سفارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد تهیه شده بود به پدر شهید والامقام اهدا شد.