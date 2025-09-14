شرکت آب منطقهای مازندران از احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانههای سراسر استان تا فردا دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شرکت آب منطقهای مازندران از احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانههای سراسر استان تا ۲۴ ساعت آینده خبر داد.
کارگروه مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای مازندران از احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانههای سراسر استان به ویژه مناطق ساحلی و میانبند بر اثر فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ ساعت آینده خبر داد و خواستار پرهیز از حضور و تردد در حاشیه و بستر رودخانههای مناطق کوهستانی، مسیلها و مناطق دامنهای تا پایان فردا دوشنبه ۲۴ شهریور شد.
بر اساس پیشبینیهای جوی و هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ اداره کل هواشناسی مازندران، با توجه به فعالیت سامانه بارشی و ورود موج جدید بارندگی به استان از بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور تا پایان روز دوشنبه ۲۴ شهریور، احتمال آبگرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها در برخی نقاط استان وجود دارد.
بر اساس این هشدار، آبگرفتگی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، صاعقه، کاهش دید، لغزندگی، ریزش سنگ و اختلال در تردد جادهها و محورهای کوهستانی از مخاطرات این سامانه بارشی عنوان شده است.
کارگروه مدیریت شرایط اضطرار شرکت آب منطقهای مازندران اعلام کرد با توجه به اینکه این سامانه بارشی سراسر مازندران و به ویژه مناطق ساحلی و میانبند را تحت تاثیر قرار میدهد، به طور جدی توصیه میشود که همه افراد از حضور در مسیلها، حریم و بستر رودخانهها و مناطق دامنهای بپرهیزند.