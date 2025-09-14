پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از تشدید نظارت مستمر بر بازار لوازمالتحریر و نوشتافزار در ایام منتهی به بازگشایی مدارس و دانشگاهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، منصور انصاری گفت: تشدید نظارت مستمر بر بازار لوازمالتحریر و نوشت افزار در ایام منتهی به بازگشایی مدارس و دانشگاهها در شهرستانهای تابعه یزد با حضور گشتهای نظارتی تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: یکی دیگر از تخلفات بازار نوشت افزار وجود کالاهای کم کیفیت و قاچاق است که برخورد با این کالاها نیز در دستور کار گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات قرار گرفته است و شهروندان میتوانند گزارش خود را از طریق تلفن ۱۲۴ سازمان صمت و یا ثبت در سامانه www.۱۳۵tazirat اعلام کرده تا در اسرع وقت رسیدگی شود.