پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای بیش از ۲۵ طرح کلیدی رکورد پایداری تولید را ارتقا داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه پنجم گفت: این پالایشگاه با اجرای طرحهایی از جمله راهاندازی تانک دوم ذخیرهسازی بوتان و بومیسازی توربو اکسپندر واحد ۱۰۵، موفق به افزایش ظرفیت تولید، کاهش مشعلسوزی و بهبود شاخصهای زیستمحیطی شد.
کامبیز صفتی افزود: این طرحها با هدف افزایش ضریب اطمینان تولید و کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی اجرا شد و نقش مهمی در ارتقای عملکرد پایدار پالایشگاه دارد.
وی گفت: راهاندازی تانک دوم ذخیرهسازی بوتان با ظرفیت ۳۵ هزار مترمکعب، نصب سه بلوور در واحد ۱۰۸ برای کاهش مشعلسوزی و ساخت و نصب تیپ فلرهای جدید از مهمترین طرحهای امسال است که علاوه بر ارتقای ایمنی، منجر به کاهش آلایندههای خروجی شده است.
صفتی با اشاره به همکاری با شرکتهای دانشبنیان داخلی در طراحی و اجرای توربو اکسپندر واحد ۱۰۵ اظهار داشت: این طرح گام مهمی در بومیسازی فناوری و توسعه توان داخلی صنعت گاز به شمار میرود.