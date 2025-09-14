

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار فرهادی زاد ضمن ارزوی موفقیت برای این بازیکنان و اعلام حمایت همه جانبه کمیته ملی المپیک از لژیونر‌های رده سنی جوانان دختران اظهار داشت:حضور شما در لیگ‌های خارجی قطعا در افزایش انگیزه و موفقیت دختران جوان‌تر از شما تاثیر گذار است.

وی ضمن اشاره به سیر صعودی ورزش هاکی روی یخ در ایران طی پنج سال گذشته گفت:امیدواریم با افزایش حمایت‌های کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بیش از گذشته شاهد درخشش و موفقیت شما عزیزان در این رشته باشیم.

در این دیدار گلناز فرخنده دبیر انجمن و اعظم سنایی نایب رییس بانوان و سرمربی تیم ملی بانوان نیز حضور داشتند.

گفتنی است درسا رحمانی از تهران و سارینا خسروی از اصفهان بازیکنان رده سنی جوانان به تازگی به لیگ هاکی روی یخ کشور مجارستان تیم Rampage Veszprem پیوستند.

این دو بازیکن که از استعداد‌های شاخص تیم‌های ملی پایه هستند، پس از درخشش در مسابقات داخلی و اردو‌های تیم ملی، مورد توجه تیم‌های خارجی قرار گرفته و فرصت حضور در لیگ معتبر هاکی روی یخ خارج از کشور را به دست آورده‌اند. پیش از این عسل حیدری در رده بزرگسالان بانوان، به تیمی در کشور سوئد پیوسته بود.